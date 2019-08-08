كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة: تناول 3 أكواب من القهوة يوميا يسبب نوبات الصداع النصفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت دراسة جديدة أن ثلاثة أكواب فقط من القهوة يوميًا يمكن أن تسبب نوبات الصداع النصفي

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، وجد الباحثون بجامعة هارفارد، أن شرب ثلاثة أكواب أو أكثر يوميًا يزيد بشكل كبير من خطر التعرض لنوبة الصداع النصفى.

وتتبعت الدراسة 98 شخصاً من الذين يعانون من الصداع النصفي "العرضي"- الذي يعرف بأنه المعاناة من الصداع المنهك لمدة تصل إلى 14 يومًا في الشهر.

كما وجدوا أن تناول ما يصل إلى كوبين من القهوة أو غيرها من المشروبات المحتوية على الكافيين لا تؤثر على الإصابة بالصداع النصفي، لكن عندما شربوا ثلاثة أكواب، ارتفع خطر التعرض لهجوم في نفس اليوم بنسبة 40 في المائة، أما إذا تناولوا خمسة أكواب ترتفع بنسبة 161 في المائة.

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وقالت إليزابيث موستوفسكي، مؤلفة الدراسة بجامعة هارفارد: "يبدو أن تناول مشروب أو اثنين من المشروبات التي تحتوي على الكافيين في اليوم لا يرتبط بتطور الصداع النصفي، لكن قد ترافق ثلاث وجبات أو أكثر مع احتمالات أعلى في الإصابة بصداع".

ويعانى أكثر من ثمانية ملايين بريطاني- ثلاثة أرباعهم من النساء- من نوبات الصداع النصفي، والتي تشمل الدوخة والغثيان والصداع.

وتؤثر المشكلة على عدد أكبر من الأشخاص أكثر من السكري والربو والصرع مجتمعين، وهي سادس أكثر أسباب الإعاقة شيوعًا في العالم.

وقال الباحثون، الذين نشرت نتائجهم في المجلة الأمريكية للطب، إن تأثير الكافيين على الصداع النصفي معقد لأنه يعتمد على الجرعة والتكرار، وعلى الرغم من أنه قد يؤدي إلى حدوث نوبة، إلا أنه قد يكون له أيضًا تأثير مسكن للألم.