استثناء في عيد الأضحى…مندوبية السجون تسمح بإدخال القفة للمعتقلين

بمناسبة الاحتفالات بعيد الأضحى، تستعد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برفع المنع الذي طال إدخال القفة للمعتقلين، بصفة استثنائية ولأيام محددة.

وفي ذات السياق، قالت المندوبية في بلاغ لها أصدرته اليوم الخميس، أنها ستنفذ مقتضيات قرارها القاضي باستثناء الأعياد الدينية من قرار المنع النهائي لإدخال قفة المؤونة، لما لهذه المناسبة من وقع إيجابي على نفسية المعتقلين، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية.

وتضيف المندوبية أن رفع منع قفة المؤونة على المعتقلين في سجون المملكة، سيتم بشكل استثنائي خلال اليومين المواليين لعيد الأضحى.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد اتخذت قرار منع إدخال قفف المؤونة لكافة المؤسسات السجنية منذ سنة 2017، معتبرة أن القرار سيخفف من العبئ على العائلات وسيساهم في منع تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية.