تامر حسني خارج الموسم 3 من “ذا فويس كيدز”

انسحب النجم المصري تامر حسني، من المشاركة في لجنة تحكيم برنامج المواهب “ذا فويس كيدز” في موسمه الثالث، بعدما كان مشاركا في الموسمين المنصرمين.
وأعلن تامر حسني مؤخرا لجمهوره أنه لن يشارك في لجنة تحكيم البرنامج، حيث كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”:” لكل الجمهور الذي يسأل عن مشاركتي في الموسم الثالث من ذا فويس كيدز، أنا اعتذرت للبرنامج لأسباب خاصة بي”.
وتمنى تامر حسني التوفيق لإدارة البرنامج في اختيارها لفنان بديل له.
وبعد انسحاب تامر حسني، يكون العضو الوحيد المعروف في لجنة تحكيم الموسم المقبل من “ذا فويس كيدز” هو اللبنانية نانسي عجرم، إذ أن كاظم الساهر أعلن انسحابه قبل مدة.
وورد في تقارير إعلامية عربية، اسمي محمد حماقي ودنيا سمير غانم لتعويض تامر حسني وكاظم الساهر في لجنة تحكيم برامج المواهب الصغيرة في العمر.
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