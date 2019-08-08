الوفد الرسمي المغربي في الحج: لم تسجل أي حالة مرضية خطيرة في صفوف الحجاج المغاربة وظروف إقامتهم “حسنة”

بتوجيهات من الملك محمد السادس، قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة، مساء أمس الأربعاء، بزيارة تفقدية لبعض المقرات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة وقفوا خلالها على الظروف “الإيجابية” للحجاج المغاربة”، مؤكدين عدم تسجيل أي حالة مرضية خطيرة حتى الآن في صفوف الحجاج المغاربة.

وقال رئيس الوفد الرسمي المغربي، حمو أوحلي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن الظروف المعيشية للحجاج المغاربة “حسنة” كما أن الانطباع عن ظروفهم في مقرات سكناهم التي شملتها زيارة الوفد التفقدية “إيجابي جدا” .

وذكر أوحلي أن تفقد ظروف الحجاج المغاربة في الديار المقدسة يأتي تنفيذا للتعليمات من الملك محمد السادس من أجل الوقوف عن كثب على ظروف اقامتهم وإيوائهم، مؤكدا أن الحجاج المغاربة عبروا عن ارتياحهم لظروفهم المعيشية “الإيجابية” والخدمات التي تقدم لهم من طرف المؤطرين الدينيين والأطر الطبية من أطباء وممرضين.

من جانبه، قال المنصوري إن الوفد الرسمي “لمس ارتياحا” لدى الحجاج المغاربة لظروف إقامتهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم من تأطير وتطبيب وإرشاد وتنقل، إضافة إلى قرب مقرات سكناهم من الحرم المكي.

ووقف الوفد الرسمي المغربي على أحوال الحجاج المغاربة واستفسرهم على ظروف إقامتهم، كما زار مقر البعثة الطبية المغربية، حيث استمع لشروحات حول مهامها من أجل مواكبة وتتبع الحالة الصحية للحجاج وتوفير راحتهم ومساعدتهم على تأدية مناسكهم في أفضل الظروف.