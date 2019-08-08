إنجوشيا ـ (د ب أ): أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أمس الأربعاء، بأن القوات الأمنية في إنجوشيا جنوبي روسيا قتلت مسلحا خطط لتنفيذ عمل إرهابي والمغادرة في أعقابه إلى سوريا، طبقا لما ذكره موقع “روسيا اليوم” أمس. وقالت اللجنة إن المسلح حوصر في أحد البيوت بمنطقة مالجوبيك بإنجوشيا وعرض عليه إلقاء السلاح وتسليم نفسه، لكنه أطلق النار على عناصر القوات الأمنية الذين اضطروا لتصفيته بالنيران. وأضافت أنه تم العثور في موقع الحادث على عبوة متفجرة يدوية الصنع جاهزة للاستخدام، وقنابل يدوية وأسلحة آلية وذخائر لها. وذكرت اللجنة أنه تم تحديد هوية المسلح، واتضح أنه عمل على حشد خلية إرهابية، وخطط لتنفيذ عمل إرهابي والانتقال إلى سوريا لاحقا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: تصفية مسلح خطط لعمل إرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.