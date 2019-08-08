تحاول بعض الجهات المتنفذة هدم إعدادية الخنساء التي تحقق نسب نجاح عالية كل عام في بابل، واستثمار أرضها بمشروع استثماري بذريعة أن الأرض ليست ملكا لوزارة التربية .



وتؤكد لجنة التربية في بابل، أن المحافظة بحاجة إلى أكثر من ستمئة مدرسة تقريباً للوصول إلى الحالة الطبيعية في العملية التدريسية، والتخلص من الدوام الثنائي والثلاثي في بعض المدارس. لذا فإن هدم اي مدرسة بذريعة الاستثمار يعني هدما للعملية التربوية في المحافظة. وهكذا فإن فكرة الاستثمار واستخدام النفوذ السياسي لم يهدد إعدادية الخنساء وحدها فحسب، بل ثمة مدارس وأبنية حكومية أخرى مهددة بالهدم ايضا. لكن مجلس المحافظة حاول أن يتدارك الأمر بعد أن تداولته وسائل الإعلام وأصدر كتبا رسمية تقضي بمنع هدم المدارس، وتدعو مديرية تربية المحافظة إلى الإسراع باستملاك الاراضي التي شيدت عليها المدارس.وتؤكد لجنة التربية في بابل، أن المحافظة بحاجة إلى أكثر من ستمئة مدرسة تقريباً للوصول إلى الحالة الطبيعية في العملية التدريسية، والتخلص من الدوام الثنائي والثلاثي في بعض المدارس. لذا فإن هدم اي مدرسة بذريعة الاستثمار يعني هدما للعملية التربوية في المحافظة. يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الاستثمار يهدد بهدم المدارس في بابل... من يقف وراء هذه العمليات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.