البحرين تؤكد استعدادها اللعب في البصرة

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2019-08-08 | 15:28
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اكد رئيس الاتحاد البحريني بكرة القدم، الشيخ علي بن خليفة ال خليفة، استعداد بلده اللعب في العراق، وتحديدا البصرة في تصفيات كاس العالم التي ستنطلق مطلع شهر ايلول المقبل.
وقال مسعود وفقاً للبيان، إن "الشيخ علي بن خليفة اكد استعداد البحرين اللعب في العراق، رافضا في الوقت نفسه كل مايثار حول اتهام المملكة بالوقوف وراء القرار الذي اصدره الفيفا مؤخراً".
واضاف مسعود ان "الشيخ علي بن خليفة، شدد على الروابط الوشيجة التي تجمع الشعبين العراقي والبحريني والتي لايمكن لها ان تتأثر سلبا بسبب مباراة بكرة القدم "، منوها الى ان "مملكة البحرين، واتحادها، لن يقفا مطلقا تجاه حلم الجماهير العراقية برؤية منتخبها وهو يلعب على ارضه ".
وقدم مسعود شكره وتقديره وامتنانه الكبير لموقف نظيره البحريني، مؤكداً ان "ذلك ليس بغريب على الاشقاء في المملكة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.