البحرين تؤكد استعدادها اللعب في البصرة

وجاء ذلك في الاتصال الهاتفي الذي تلقاه رئيس الاتحاد العراقي للعبة، عبد الخالق مسعود، من نظيره البحريني، اليوم الخميس، بحسب بيان لاتحاد الكرة.

وقال مسعود وفقاً للبيان، إن "الشيخ علي بن خليفة اكد استعداد البحرين اللعب في العراق، رافضا في الوقت نفسه كل مايثار حول اتهام المملكة بالوقوف وراء القرار الذي اصدره الفيفا مؤخراً".



واضاف مسعود ان "الشيخ علي بن خليفة، شدد على الروابط الوشيجة التي تجمع الشعبين العراقي والبحريني والتي لايمكن لها ان تتأثر سلبا بسبب مباراة بكرة القدم "، منوها الى ان "مملكة البحرين، واتحادها، لن يقفا مطلقا تجاه حلم الجماهير العراقية برؤية منتخبها وهو يلعب على ارضه ".

وقدم مسعود شكره وتقديره وامتنانه الكبير لموقف نظيره البحريني، مؤكداً ان "ذلك ليس بغريب على الاشقاء في المملكة".