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2019-08-08 | 15:24
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نفى وزير الشباب و الرياضة، احمد رياض، الخميس، ما تناقلته وسائل الاعلام حول تدخله بعملية طرح الثقة بالهيئة الادارية للاتحاد المركزي للفروسية.
وقال العبيدي في حديث للسومرية نيوز، ان "خبر تدخلي في طرح الثقة باتحاد الفروسية عار عن الصحة ولا يمد للحقيقة بصلة وان عملية طرح الثقة لا وجود لها إطلاقاً".
واكد ان "الوزارة ماضية في دعم الاتحادات المركزية وفق رؤية علمية تضمن استمرارها و استقرارها المالي و الاداري و الفني".
واكد ان "الوزارة ماضية في دعم الاتحادات المركزية وفق رؤية علمية تضمن استمرارها و استقرارها المالي و الاداري و الفني".
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة: لم اتدخل بعملية طرح الثقة باتحاد الفروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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