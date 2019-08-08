وزير الشباب والرياضة: لم اتدخل بعملية طرح الثقة باتحاد الفروسية

وقال العبيدي في حديث للسومرية نيوز، ان "خبر تدخلي في طرح الثقة باتحاد الفروسية عار عن الصحة ولا يمد للحقيقة بصلة وان عملية طرح الثقة لا وجود لها إطلاقاً".

واكد ان "الوزارة ماضية في دعم الاتحادات المركزية وفق رؤية علمية تضمن استمرارها و استقرارها المالي و الاداري و الفني".

