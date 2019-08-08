المنافذ الحدودية: إحباط محاولة تهريب 30 عجلة في ميناء أم قصر

وقالت الهيئة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الهيئة أحبطت محاولة تهريب (30) عجلة دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة".

واضافت ان "ذلك جاء استنادا إلى قرار قاضي تحقيق البصرة تم الكشف على الحاويات عدد (8) من قبل فريق عمل تبين أن الحاويات محملة بعجلات عدد (32) كانت مخبأة خلف كارتون اواني منزلية تم ختمها بختم كشف السونار دون المرور به".



وتابعت الهيئة، انه "تم إصدار أمر بعدم خروج الشاحنات محمل عليها حاويات العجلات إلا بقرار صادر من المحكمة المختصة".