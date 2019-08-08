المنافذ الحدودية: إحباط محاولة تهريب 30 عجلة في ميناء أم قصر

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، إحباط محاولة تهريب 30 عجلة في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة.
واضافت ان "ذلك جاء استنادا إلى قرار قاضي تحقيق البصرة تم الكشف على الحاويات عدد (8) من قبل فريق عمل تبين أن الحاويات محملة بعجلات عدد (32) كانت مخبأة خلف كارتون اواني منزلية تم ختمها بختم كشف السونار دون المرور به".
وتابعت الهيئة، انه "تم إصدار أمر بعدم خروج الشاحنات محمل عليها حاويات العجلات إلا بقرار صادر من المحكمة المختصة".
اوضحت الهيئة، انه "تم اعتقال الموظفين المسؤولين عن مرور الحاويات بالرغم من وجود العجلات المهربة".
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