بالفيديو: 'مسافر' غريب يثير رعب الركاب في الطائرة

وثق عدد من الركاب بهواتهم الذكية مشهد أغرب "مسافر" يمكن توقعه على متن طائرة ركاب أثناء طيرانها، وذلك في تاريخ الطيران.
لكن ما أثار دهشة، ولاحقا رعب الركاب، كان اكتشافهم وجود طائر يحلق بحرية داخل الطائرة بين المقاعد وفوق رؤوس المسافرين.
وساد اعتقاد بين الركاب في البداية أن الأمر يتعلق بطائر عادي، لكن اتضح لاحقا أنه خفاش، هو الحيوان الثديي الوحيد الذي يمكنه الطيران.
وهبطت الطائرة بسلام، دون وقوع حوادث تذكر، ولم يصب أحد بأذى كما لم يصب الخفاش.
ووفق أحد المسافرين، لم يظهر الخفاش على متن الطائرة إلا بعد 30 دقيقة من إقلاعها، ولم يعرف أحد الطريقة التي دخل بها إلى الطائرة.
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