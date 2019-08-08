بالفيديو: 'مسافر' غريب يثير رعب الركاب في الطائرة

وذكرت شبكة "سي أن أن" الأميركية، الاثنين، أن الطائرة التابعة لشركة شركة "سبيريت" الأميركية المنخفضة التكاليف كانت في رحلة بين ولايتي نورث كارولاينا ونيوجرسي.

لكن ما أثار دهشة، ولاحقا رعب الركاب، كان اكتشافهم وجود طائر يحلق بحرية داخل الطائرة بين المقاعد وفوق رؤوس المسافرين.



وساد اعتقاد بين الركاب في البداية أن الأمر يتعلق بطائر عادي، لكن اتضح لاحقا أنه خفاش، هو الحيوان الثديي الوحيد الذي يمكنه الطيران.