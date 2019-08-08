في اجواء يسودها الغموض وقعت جريمة قتل في منطقة سبع البور شمالي بغداد، راح ضحيتها احد عشر شخصا من عائلة واحدة، والقاتل هو احد افراد هذه الاسرة وفقا لما تحدث به الاهالي.

بسلاحه الناري وبدمه البارد اقدم الجاني على قتل افراد عائلتة واحدا تلو الاخر، ليقوم بعدها بتسليم نفسه الى القوات الامنية. بسلاحه الناري وبدمه البارد اقدم الجاني على قتل افراد عائلتة واحدا تلو الاخر، ليقوم بعدها بتسليم نفسه الى القوات الامنية. يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: في حادثة غامضة... شخص يقتل 11 فرداً من عائلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.