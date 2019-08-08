مسؤولون أمريكيون: إيران تخدع السفن بالتشويش لاحتجازها

حذر مسؤولون أمريكيون من أن إيران تواصل تهديد الملاحة في المنطقة، وتستخدم عدة أساليب حتى تتمكن من احتجاز السفن التجارية.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، في تقرير نشرته الأربعاء، إن مسؤولين فيدراليين حذروا من أن طهران تستخدم أجهزة تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" لمحاولة "خداع" السفن التجارية من أجل الإبحار في السفر عبر المياه الإيرانية للاستيلاء عليها.

وأصدرت الإدارة البحرية الأمريكية (ماراد) تحذيراً جديداً، الأربعاء، للسفن العاملة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان تحثها على توخي الحذر.

وقال مسؤولون في الإدارة البحرية: "لا يزال النشاط العسكري المتصاعد والتوترات السياسية المتزايدة في هذه المنطقة يشكلان تهديدات خطيرة للسفن التجارية".

وأضاف المسؤولون: "يقترن مع هذه التهديدات احتمال سوء تقدير أو خطأ في تحديد هوية ربما يؤدي إلى أعمال عدوانية. ربما تواجه السفن العاملة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان أيضا تداخل إشارات في النظام العالمي لتحديد المواقع، وخداعا في الاتصالات أو تشويشا على الاتصالات الأخرى دون أي تحذير يذكر".

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ومؤخرا، تم الإبلاغ عن حادثين على الأقل من تداخل نظام تحديد المواقع العالمي، حيث قامت إحدى السفن بإغلاق نظام التعرف التلقائي قبل احتجازها، ما "يعقد جهود الاستجابة".

وأضاف المسؤولون: "أبلغت السفن أيضا عن اتصالات مزيفة من كيانات مجهولة تزعم كذباً أنها سفن حربية أمريكية أو سفن حربية حليفة".

وفي السياق، قال مصدر لشبكة "سي إن إن"، إن إيران تضع أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع في جزيرة "أبوموسى" التي يسيطر عليها الجيش، التي تقع خارج مضيق هرمز.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بإسقاط طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار ومهاجمة ناقلتين نفطيتين على الأقل تابعتين لليابان والنرويج في خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز.

في الأشهر الأخيرة، نشرت إدارة الرئيس دونالد ترامب مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن"، وقاذفات بي 52، ومقاتلات نفاثة، وبطاريات "باتريوت" المضادة للصواريخ في المنطقة لمواجهة سلوك إيران العدواني في المنطقة.