قائد الجيش الجزائري يهاجم الإخوان لعرقلتهم حل أزمة البلاد

هاجم قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح التيارات المشككة والمعرقلة لمساعي إيجاد حل للأزمة السياسية، في إشارة إلى تنظيم الإخوان الإرهابي وتابعيه.

ووصف صالح، خلال زيارة الخميس إلى الناحية العسكرية الأولى بمحافظة البليدة (غرب الجزائر العاصمة)، هذه التيارات بـ"المجموعات الصغيرة التابعة للعصابة التي ترفض أي مبادرات لحل الأزمة".

وشدد على أن "هناك أطرافا تتشبث بمطالب تجاوزها الزمن والأحداث".

وكانت بعض القيادات الإخوانية أول المنتقدين للجنة الحوار والوساطة، واتهمتها بـ"العمل لصالح السلطة ومحاولة الالتفاف على مطالب الشعب".

Advertisements

ووصف مراقبون تصريحات الإخواني عبدالله جاب الله الأخيرة بـ"النشاز" عن بقية مواقف الأحزاب المعارضة، معتبرين أنها تهدف إلى "تعطيل أي حلول لتسوية الأزمة السياسية في البلاد".

ودعا قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إلى التنصيب العاجل للهيئة الوطنية لمراقبة وتنظيم الانتخابات، مثمناً في الوقت نفسه وللمرة الأولى عمل لجنة الحوار والوساطة.

وجدد قايد صالح موقف الجيش الرافض للمرحلة الانتقالية ولأي طموح سياسي له، وأكد أن الحوار هو الوحيد الكفيل بإخراج البلاد من الأزمة السياسية والذهاب إلى الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن.

وأكد أن الإطار الدستوري هو الضمان الوحيد لبقاء الدولة، في إشارة إلى تطبيق ما يتضمنه الدستور الجزائري من بقاء الرئيس المؤقت حتى انتخاب رئيس جديد.

ورفض مقترحات المرحلة الانتقالية التي تنادي بها بعض التيارات الإخوانية والتي تدعو إلى تشكيل هيئة رئاسية لفترة عام.