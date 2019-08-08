البحرين: تصريحات إيران عن مؤتمر المنامة تفضح سلوكها المزعزع للمنطقة

أكدت البحرين، الخميس، أن تصريحات إيران بشأن مؤتمر الملاحة البحرية، الذي استضافته المنامة الأسبوع الماضي، تعكس نهجها الذي يتناقض تمامًا مع كل ما فيه خير وصالح دول المنطقة وشعوبها.

وكانت الخارجية الإيرانية زعمت أن اجتماع البحرين يدعم زعزعة استقرار المنطقة ويحض على التدخل في الخليج العربي.



وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إن "هذا التصريح يعكس إصرار إيران الواضح على عرقلة كل الجهود والمبادرات الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والمنطقة بأسرها، وهي المبادرات التي لطالما استفادت منها إيران على مر العقود".

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وشددت الخارجية البحرينية على أن "استضافة مثل هذه الاجتماعات والمؤتمرات تأتي تأكيدًا لمساعي مملكة البحرين الدؤوبة وسياستها الثابتة والمرتكزة على المشاركة الفعالة من أجل توفير كل سبل الأمن والسلام، من خلال العمل الجماعي والتعاون المشترك مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين الحريصين على الاضطلاع بمسؤولياتهم في مواجهة كافة التحديات التي تواجه المنطقة، ذات الأهمية الاستراتيجية للعالم برمته وعلى مختلف الأصعدة".

وجددت البحرين دعوتها لإيران إلى "وقف مثل هذه التصريحات غير المسؤولة أو إطلاق التهديدات الجوفاء أو القيام بأي ممارسات من شأنها إثارة التوتر، وأن تلتزم بالتهدئة احترامًا لمصالح جميع دول المنطقة وسيادتها واستقلالها وحفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وكان الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني أكد أن الاجتماع العسكري الذي استضافته المنامة يؤكد حرص المملكة على تأمين ممرات التجارة والطاقة، وحرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن المملكة تحرص على تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي والحلفاء والشركاء الدوليين لتأمين حرية الملاحة في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز، وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم.