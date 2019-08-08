الإمارات تدعو إلى الحوار وضبط النفس بأزمة كشمير

دعا الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الهند وباكستان إلى ضبط النفس، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تتابع بقلق تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير.

وشدد قرقاش، في بيان أصدرته الخارجية، الخميس، على ضرورة اتباع الحوار للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في الإقليم والمنطقة.

وأعرب الدكتور أنور بن محمد قرقاش عن ثقة دولة الإمارات بحكمة قيادتي الهند وباكستان وقدرتهما على تجاوز هذه الأزمة عبر التواصل والحوار البناء وبعيدا عن التصعيد والمواجهة.

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والإثنين الماضي، ألغت الهند الحكم الذاتي الدستوري في ولاية جامو وكشمير، بموجب مرسوم رئاسي يدخل "حيز التنفيذ فورا".

وأعلنت باكستان، الأربعاء، طرد السفير الهندي لديها، وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية بعد أيام من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.

ونشبت 3 حروب بين نيودلهي وإسلام آباد، منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947؛ حيث يتنازع البلدان للسيطرة على إقليم كشمير بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران؛ أحدهما هندي والآخر باكستاني.

وبين الحين والآخر تنشب بعض الاشتباكات على حدود البلدين، ولكن مطلع العام الجاري 2019 كانت حدة التوتر مرتفعة مع دخول طائرات حربية على خط المواجهة، إلا أن دعوات ووساطات دولية وإقليمية حالت دون تصاعد حدة الأزمة، أبرزها دعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى التهدئة والحوار، والتي أسهمت بشكل كبير في تخفيف حدة التوتر بين البلدين.