الكلية الجوية: اختيار الطالب وفق معايير عالمية والاستعانة بأحدث طائرات التدريب.. وسائل حديثة ومعامل ومحاكاة للطيران لتعليم نسور مصر

صدى البلد الكلية الجوية:

يتم اختيار طالب القوات الجوية وفق معايير عالمية

تستخدم أحدث الوسائل الحديثة والمعامل ومحاكاة الطيران

تتم الاستعانة بأحدث طائرات التدريب لتدريب طلبة الكلية

يتم إرسال الطلاب في بعثات خارجية، ليتم تأهيليهم بقدرات إضافية تعليقات القراء

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