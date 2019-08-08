وزير المال: أتحدى وزير الاتصالات إبراز أي كتاب لإبلاغنا بصفقة شراء مبنى تاتش

لفت وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ إلى انه "لا اعرف ما أدلى به وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ حول إبلاغي صفقة شراء مبنى تاتش، متحدياً إبراز أي مستند أو كتاب لإبلاغنا وموافقتنا".

وأكد انه "على معاليه أن يتعلم أصول العمل الحكومي وآلياته والذي لا يعفيه جهله أو تجاهله من المسؤولية القانونية عن إدارة المال العام والذي لن أسمح بأي تغطية على تجاوز الأصول في إنفاقه أو حمايته. ومرة أخرى أقول أني أول من راسل الوزارة حول المخالفات والتجاوزات في تصرف شركتي الخلوي بمال ​الدولة​ وما زلت مصرّاً على هذا مما توزّعه من مساعدات، إلى الاستئجار، إلى الشراء.".