النشرة:اجتماع ثلاثي في مخيم عين الحلوة بحث بمختلف أوضاع المخيم

فاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان اجتماعا ثلاثيا مشتركا عقد بين قائد "الامن الوطني الفلسطيني" في ​لبنان​ ​اللواء صبحي أبو عرب​ وقائد "منطقة صيدا" العميد ابو اشرف العرموشي، وبين قيادة "​عصبة الانصار الاسلامية​" يتقدمهم الشيخ ابو عبيدة مصطفى والشيخ ​ابو شريف عقل​، وقيادة "القوة المشتركة" برئاسة العقيد بسام السعد، وذلك في مكتب الامن الوطني الفلسطيني في منطقة "البركسات" في ​مخيم عين الحلوة​، حيث جرى التداول بمختلف أوضاع المخيم السياسية والأمنية والاجتماعية وجرى التأكيد على إستقرار الوضع الامني وعودة الحياة الى طبيعتها ودعوة من لم يعد من العائلات في منطقتي "الرأس الاحمر" و"الصفصاف" للعودة لان الوضع عاد الى طبيعته وافضل.

ولفت قائد "القوة المشتركة الفلسطينية" العقيد بسام السعد، الى ان الاوضاع الأمنية في المخيم مستقرة وباتت أفضل من الاول"، مشددا على ان كل ​القوى الفلسطينية​ في المخيم مجمعة على منع اي محاولة للتوتير والحفاظ على هدوئه مع الجوار اللبناني وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة.