شهيب عن الجدل حول صدور نتائج الامتحانات: خطأ نتج عن علامة مادة الفلسفة ونتحمل المسؤولية

أكد وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ أنه "حصل خطأ في جمع العلامات في مادة الفلسفة والوزارة تتحمل كامل مسؤوليتها"، مشيراً الى "اننا لا نتهرب من مسؤوليتنا".

وفي ​مؤتمر​ صحفي له للتعليق على الجدل حول صدور نتائج ​الامتحانات الرسمية​، أوضح شهيب أن "عملية الإمتحانات وتصحيحها تم بكل دقة ، الا ان خطأ حصل في جمع رقم السؤال مع علامات الأسئلة في مادة الفلسفة، وعندما تنبهنا الى الخطأ تم سحب النتائج، وتم إعادة النشر طبقا للسجلات الالكترونية".

ولفت الى أن "الجميع مدعو من الغد وسنحدد بحسب الارقام على مدى يومين للمجيء الى الوزارة ورؤيته ورقته أو علامته"، مشيراً الى أن "الموضوع لا يحتمل الخطأ نحن كوزارة تربية نتحمل كامل المسؤولية وقد تم محاسبة المسؤول عن الخطأ بقبول استقالته فورا وتعيين آخر مكانه كنا حرصاء منذ بداية الامتحانات".

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واعتبر أن "تصحيح الخطأ صب في خانة اعتماد الشفافية قولا وفعلا واتصلت بالمفتش العام التربوي لاجراء التحقيقات اللازمة".

وشدد شهيب على انه "للأهل كل الاحترام وأنا أنزعج مثلهم لحدوث هذا الخطأ، كما أنني حريص على كرامة الشهادة وحريص على كرامة ​الطلاب​".

وأوضح أنه "كان يمكن ان "نضبضب" ما حصل ولكن احتراما لغيرهم لم نقبل أن نحمل ضميرنا الرسوب والنجاح، ونحن شفافون ومسؤوليتنا اجراء امتحانات نظيفة"، مؤكداً أن "الامتحانات نظيفة ونعتذر عن الخطأ التقني الذي حصل".