استقبل وزير الزراعة حسن اللقيس في مكتبه في الوزارة، رئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية كازاخستان الوزير المفوض برجان كاليكينوف، وتطرق البحث الى العديد من المسائل المتعلقة بتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الزراعي، بما في ذلك تصدير المنتجات الزراعية الكازاخستانية إلى لبنان ولا سيما القمح.
وتلقى اللقيس دعوة نقلها كاليكينوف للمشاركة في الاجتماع الثاني للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في مدينة جدة في السعودية من 27 الى 29 آب الحالي.
واستقبل اللقيس النائب السابق زياد القادري، وتطرق البحث الى شؤون زراعية مختلفة تهم منطقة البقاع.
من جهة اخرى، انجزت المديريات في المديرية العامة للزراعة، بتوجيهات من الوزير اللقيس، لائحة بالمواد الاولية المستعملة للزراعة المستثناة من ضريبة 3%، بناء على النصوص التطبيقية للقانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة 59 (فرض رسوم نوعية على البضائع المستوردة لمدة ثلاث سنوات...) لاعداد مشروع المرسوم اللازم لتطبيق القانون.
كانت هذه تفاصيل خبر اللقيس بحث مع رئيس البعثة الدبلوماسية لكازاخستان في التعاون الزراعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.