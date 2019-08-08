اللقيس بحث مع رئيس البعثة الدبلوماسية لكازاخستان في التعاون الزراعي

استقبل وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ في مكتبه في الوزارة، رئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية ​كازاخستان​ الوزير المفوض برجان كاليكينوف، وتطرق البحث الى العديد من المسائل المتعلقة بتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الزراعي، بما في ذلك تصدير المنتجات الزراعية الكازاخستانية إلى ​لبنان​ ولا سيما ​القمح​.

وتلقى اللقيس دعوة نقلها كاليكينوف للمشاركة في الاجتماع الثاني للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في مدينة جدة في ​السعودية​ من 27 الى 29 آب الحالي.

واستقبل اللقيس النائب السابق ​زياد القادري​، وتطرق البحث الى شؤون زراعية مختلفة تهم ​منطقة البقاع​.

من جهة اخرى، انجزت المديريات في المديرية العامة للزراعة، بتوجيهات من الوزير اللقيس، لائحة بالمواد الاولية المستعملة للزراعة المستثناة من ضريبة 3%، بناء على النصوص التطبيقية للقانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (​الموازنة​ العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة 59 (فرض رسوم نوعية على البضائع المستوردة لمدة ثلاث سنوات...) لاعداد مشروع المرسوم اللازم لتطبيق القانون.