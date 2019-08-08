وهاب: إحذروا علاء الخواجا فوضعه المالي سيتدهور بسرعة

أكد رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "أهم شيء طالما نتحدث عن الوضع الإقتصادي أن تكشفوا لنا كيف يملك علاء الخواجا أكثرية أسهم المتوسط من اموال مودعي عودة وما هي صفته ليمترس في مكاتب الأخير إحذروا هذا الرجل فوضعه المالي سيتدهور بسرعة وحمايته إقتربت من الزوال إحفظوا أموال الناس".

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