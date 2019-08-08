أكد رئيس بليدة صيدا السابق ​عبد الرحمن البزري​ تعقيباً على إغلاق مكب ​النفايات​ أنه "يبدو أن المنتديات التي تُعقد في ​بلدية صيدا​ لها مفعول عكسي، فبعد أن عُقد المنتدى البيئي بحضور وزير ​البيئة​، فإذ بصيدا تعود لتعيش أجواء أزمة بيئية حقيقية وخانقة ناجمة عن إغلاق معمل النفايات أبوابه، وعدم دفع معاشات موظفيه، وبالتالي هناك خطر تراكم النفايات في المدينة ونحن على أبواب موسم الأعياد، كما أن مُنتدى ​الطاقة​ والذي عُقد في بلدية صيدا بحضور وزيرة الطاقة كان له أيضاً مفعوله العكسي، إذ أن صيدا تعيش أحد أسوأ مراحلها لناحية التغذية الكهربائية، وهذا ما يُهدد سلامة المواطنين، ويؤثر سلباً على الحركة الإقتصادية والتجارية في موسم الأعياد الذي يعتمد عليه الكثير من المواطنين، وتعتمد عليه الأسواق التجارية، لذا فإننا نقول لبلدية صيدا، ولكل من يُنظم هذه المنتديات نأمل أن تتوقفوا عن تنظيم مثل هذه المنتديات رأفة بالمدينة ورأفة بأهلها، لأن منتدياتكم كان لها دائماً مردودها السلبي، والله يستر".

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كانت هذه تفاصيل خبر البزري يدعو البلدية لعدم عقد مزيد من المنتديات حتى لا ترتد سلبا على المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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