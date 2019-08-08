صحناوي التقى الحسن: تلقينا وعدا بتحريك ملف نقل مقر مديرية قوى الأمن

التقى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نقولا صحناوي​ وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ في الوزارة وتم البحث في مختلف المواضيع التي تهم العاصمة بيروت والدائرة الاولى. ولفت بعد اللقاء إلى انه " تلقينا وعداً من الوزيرة ريا الحسن بتحريك ملف نقل مقر ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ وقد كانت متفهمة للاضرار الناتجة جراء الإجراءات الأمنية المتخذة، والتي تسبب ​زحمة سير​ خانقة بالاضافة الى خنق الأهالي والقاطنين في الجوار".

وأضاف "كما تحدثنا مع الوزيرة الحسن عن اهمية تأسيس شرطة ​بلدية بيروت​ لاهمية هذا الجهاز في مكافحة المخالفات والتعديات في العاصمة. وأخيراً طالبنا الوزيرة الحسن بالعمل على تسريع معاملات المواطنين في المخافر ومراكز ​الشرطة​ خاصة على صعيد طلب ​النشرة​ بحيث تصل فترة انتظار المواطن لساعات طويلة، وتناقشنا بعدة حلول تساهم في خدمة المجتمع".