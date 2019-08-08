التقى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي وزيرة الداخلية ريا الحسن في الوزارة وتم البحث في مختلف المواضيع التي تهم العاصمة بيروت والدائرة الاولى. ولفت بعد اللقاء إلى انه " تلقينا وعداً من الوزيرة ريا الحسن بتحريك ملف نقل مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وقد كانت متفهمة للاضرار الناتجة جراء الإجراءات الأمنية المتخذة، والتي تسبب زحمة سير خانقة بالاضافة الى خنق الأهالي والقاطنين في الجوار".
وأضاف "كما تحدثنا مع الوزيرة الحسن عن اهمية تأسيس شرطة بلدية بيروت لاهمية هذا الجهاز في مكافحة المخالفات والتعديات في العاصمة. وأخيراً طالبنا الوزيرة الحسن بالعمل على تسريع معاملات المواطنين في المخافر ومراكز الشرطة خاصة على صعيد طلب النشرة بحيث تصل فترة انتظار المواطن لساعات طويلة، وتناقشنا بعدة حلول تساهم في خدمة المجتمع".
كانت هذه تفاصيل خبر صحناوي التقى الحسن: تلقينا وعدا بتحريك ملف نقل مقر مديرية قوى الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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