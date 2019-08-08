بطيش: دعم الصناعة وتحفيز الانتاج الوطني جزء اساسي من رؤيتنا الاقتصادية

أكد وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "دعم ​الصناعة​ اللبنانية وتحفيز الانتاج الوطني جزء اساسي من رؤيتنا الاقتصادية، لذا خضتُ معركة حماية 20 منتَجاً من الاغراق وفرض رسم مؤقت قدره 3 في المئة على مُستَوردات لا تمس بالشرائح الاجتماعية الاضعف ونحن متمسكون بخياراتنا واستراتجيتنا".

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