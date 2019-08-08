الديمقراطي ببعلشميه: لا علاقة لنا بأي اشكال حصل بالبلدة والعلاقة مع القومي ممتازة

نفت وحدة بعلشميه في الحزب "الديمقراطي اللبناني" "الشائعات المغرضة التي يتم اطلاقها منذ البارحة حول اشكال بين مناصرين للحزب ومناصرين للحزب السوري القومي الاجتماعي في البلدة.

وفي بيان لها، أشارت الوحدة إلى أن "الإشكال الذي وقع هو ​اشكال فردي​، ولا علاقة للحزب بأي اطلاق نارٍ قد حصل، ونأسف لمحاولة استغلاله من قبل البعض وتحويره إلى المنحى الحزبي والسياسي"، مؤكدة أن "العلاقة مع الرفقاء في ​الحزب القومي​ في البلدة هي أكثر من ممتازة وثمّة تنسيق دائم وتواصل مستمر معهم، ولا يمكن السماح لأحد بالاصطياد ب​المياه​ العكرة ومحاولة خلق انقسامات فيما بيننا".