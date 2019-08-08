بعد انتشار ​أخبار​ عن تلزيم مؤسسة "الجهاد" للتجارة والتعهدات من قبل ​وزارة الأشغال​ لصيانة كاسر الأمواج الخاص ب​المطار​ مقابل 24 مليار ليرة، أوضحت مصادر "النشرة" أن "الوزارة أجرت استدراجاً للعروض في ادارة المناقصات في ​التفتيش المركزي​ ورسى الاستدراج على شركة "الجهاد" بعد أخذ موافقة ​مجلس الوزراء​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تلزيم شركة "الجهاد" لصيانة كاسر الأمواج الخاص بالمطار جاء بعد مناقصة في التفتيش المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.