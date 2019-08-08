جاويش أوغلو: لن تسمح بتحويل اتفاق المنطقة الآمنة شمال سوريا إلى خارطة طريق منبج

أعلن وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "بلاده لن تسمح بتحويل اتفاق المنطقة الآمنة مع ​الولايات المتحدة​ شمالي ​سوريا​ إلى خارطة طريق منبج".

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