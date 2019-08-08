وزير الدفاع التركي: اختبار قوة تركيا سيكون له ثمن باهظ

لفت ​وزير الدفاع التركي​، ​خلوصي أكار​ إلى أن "​تركيا​ حافظت على الحقوق والمصالح المشروعة لها ولجمهورية شمال ​قبرص التركية​، وإن اختبار قوة تركيا سيكون له ثمن باهظ"، مشيراً إلى "إننا قلنا وما زلنا نقول في كل مناسبة ينبغي عدم اختبار قوتنا، لأن ذلك سيكون له ثمن باهظ".

وأكد أكار أنه "لن يتم التغاضي عن محاولات فرض الأمر الواقع الرامي إلى سلب حقوق تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية".