لفت وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار إلى أن "تركيا حافظت على الحقوق والمصالح المشروعة لها ولجمهورية شمال قبرص التركية، وإن اختبار قوة تركيا سيكون له ثمن باهظ"، مشيراً إلى "إننا قلنا وما زلنا نقول في كل مناسبة ينبغي عدم اختبار قوتنا، لأن ذلك سيكون له ثمن باهظ".
وأكد أكار أنه "لن يتم التغاضي عن محاولات فرض الأمر الواقع الرامي إلى سلب حقوق تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التركي: اختبار قوة تركيا سيكون له ثمن باهظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.