وزير الدفاع الفنزويلي يدعو الى معاقبة مؤيدي العقوبات على كراكاس

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كراكاس: دعا وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو الأربعاء إلى معاقبة كل من يؤيّد داخل فنزويلا فرض عقوبات أميركية على كراكاس.

وكتب الوزير على تويتر "كفى افلاتا من العقاب!"، وذلك بعد يومين من اعلان واشنطن تجميدها كل أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة. وقال الوزير "اولئك الذين بدأوا +لعبة+ المطالبة بعقوبات ضد الامّة (...) مع غاياتٍ سياسية بائسة، يجب ان يُعاقَبوا بالقانون".

واضاف الجنرال بادرينو ان القوات المسلحة وهي الداعم الرئيسي للرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو "تُطالِب بالعدالة"، من دون أن يسمّي بالتحديد الجهة المقصودة بكلامه.

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو قد رحّب الثلاثاء بتجميد الولايات المتحدة لأصول حكومة مادورو. وكتب على تويتر ان الخطوة الاميركية هدفها "حماية الفنزويليين"، متهما من جديد مادورو باغتصاب السلطة.