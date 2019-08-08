عزيزة جلال قريبة من العدول عن الاعتزال

من المتوقع أن تعود الفنانة المغربية عزيزة جلال للساحة الفنية، بعد اعتزال دام لأكثر من 35 سنة، وذلك في عمل مشترك مع الفنانة لطيفة التونسية، التي تحدثت عن الموضوع على هامش مشاركتها، مؤخرا، في مهرجان طبرقة بتونس.

وكشفت جريدة “الصحراء المغربية”، أن لطيفة التونسية تعتزم إعادة عزيزة جلال للغناء، بعد ظهورها في برنامج “من الصفر” الذي عرض في رمضان المنصرم على قناة mbc. والذي تحدثت فيه عن أهم محطات مسارها الفني.

وتجمع لطيفة وعزيزة جلال صداقة قوية، وهو ما جعل الفنانة التونسية تصر على محاولة إقناع الأيقونة المغربية بالعودة إلى الأضواء.

وكانت عزيزة جلال قد اعتزلت الفن سنة 1985، وتفرغت لزوجها وأسرتها الصغيرة لتختفية عم الأنظار حتى ظهورها مؤخرا.