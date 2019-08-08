مندوبية الحليمي تسجل انخفاض معدل البطالة إلى 8.5 بالمائة وطنيا و1.26 مليون عدد العاطلين

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن معدل البطالة على المستوى الوطني قد سجل انخفاضا، ما بين الفصل الثاني من سنة 2018، ونفس الفترة من العام الجاري 2019.

وأكدت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل، صدرت اليوم الخميس، أن معدل البطالة انتقل خلال الفترة المذكورة من 9.1 بالمائة إلى 8.5 بالمائة على المستوى الوطني. وجاء ذلك نتيجة لانخفاض معدل البطالة بالوسط الحضري من 13.7 بالمائة إلى 12.4 بالمائة، فيما ارتفع هذا المعدل من 3 إلى 3.3 بالمائة بالوسط القروي.

وأوضح المصدر ذاته أن عدد مناصب الشغل المحدثة خلال هذه الفترة بلغ 132 ألف منصب شغل بالوسط الحضري، فيما تم فقدان 125 ألف منصب بالوسط القروي، ما يجعل النتيجة الصافية لعدد مناصب الشغل التي أحدثها مجمل الإقتصاد الوطني هو 7 آلاف منصب شغل.

هذه المناصب الجديدة هي نتيجة، من جهة، لإحداث 167.000 منصب شغل من طرف قطاع “الخدمات” و 43.000 منصب من طرف”الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، ومن جهة أخرى، لفقدان 176.000 منصب في قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” و 27.000 منصب في قطاع “البناء والأشغال العمومية”.

وفي هذا السياق، وبانخفاض بـ 84.000 شخص بالوسط الحضري و بزيادة بـ 7.000 بالوسط القروي، تراجع العدد الإجمالي للعاطلين بـ 77.000 شخص على المستوى الوطني، ليصل بذلك عدد إلى 1.026.000 شخص.