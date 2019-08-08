كشف الفنان الشاب زهير بهاوي، مؤخرا، الطريقة التي يريد أن يعيش بها حياته الأسرية، إذ قال إنه رجل شرقي، ويغير بشدة، الأمر الذي يجعله يستبعد فكرة الارتباط بشخصية مشهورة.
بهاوي الذي حل مؤخرا، ضيفا على برنامج “مابيناتنا” على قناة الشروق الجزائرية، قال في حديثه عن فكرة الارتباط بفنانة، إنه يستبعدها جدا، كونه لن يتحمل أن يكون لها معجبين بسبب الغيرة.
وقال البهاوي: “أنا مستحيل نتزوج فنانة مراتي خاص تكون فالدار..وانا ما عليا غير نفرحها ونجيب ليها لي بغات..”، قبل أن يصف نفسه بـ” سي سيد”.
الغيرة لدى بهاوي ليست على شريكة حياته فقط، بل حتى على شقيقته، إذ رفض أن تدخل ميدان الغناء رغم أن صوتها جميل.
هذا، وكثف بهاوي من الظهور في البرامج التلفزية الجزائرية، تزامنا مع وجوده في الجزائر للقاء جمهور في حفلات.
كانت هذه تفاصيل خبر بهاوي “سي سيد”: مراتي خاص تكون جالسا فالدار.. ومايمكنش نخلي أختي تدخل ميدان الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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