بعد أقل من 24 ساعة…انقلاب حافلة أخرى في نفس مكان حادث تاونات

انقلبت حافلة للركاب، فجر اليوم الخميس، في منعرج مجاور لمدخل لسوق ”الزريزر” نواحي تاونات، غير بعيد عن مكان وقوع فاجعة، أمس الأربعاء.

مصادر ” اليوم24” أوضحت أن الحافلة كانت قادمة من الحسيمة في إتجاه بني ملال، انقلبت بمحاذاة القنطرة، ما خلف إصابة 37 شخصا، إصابات متفاوتة الخطورة، بينهم 4 إصابات خطيرة، دون أن تسجل خسائر في الأرواح.

وكانت حافلة للنقل العمومي انقلبت، مساء أمس، حيث لقي 5 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب أزيد من 37 شخصا.