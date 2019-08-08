بعد ميسي.. “كونميبول” يفرض عقوبة الإيقاف على جيسوس

فرض اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، عقوبة الإيقاف في حق مهاجم المنتخب البرازيلي غابرييل جيسوس لمدة شهرين، وذلك عقب طرده في المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا، البرازيل 2019، التي جمعت المنتخب البرازيلي بنظيره البيروفي.

ولن يكون بمقدور جيسوس تمثيل منتخب بلاده في المباريات الرسمية والودية خلال الشهرين القادمين، علما أنه تم فرض غرامة مالية على اللاعب تبلغ قيمتها 30 ألف دولار.

وكان مهاجم مانشستر سيتي تلقى البطاقة الصفراء الثانية في نهائي البطولة القارية، حيث احتج كثيرا على حكم المواجهة الشيلي روبرتو توبار، مع العلم أن اللقب عاد في النهاية للمنتخب البرازيلي الذي حسم المباراة لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

يذكر أن اتحاد أمريكا الجنوبية فرض عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر، على نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب اتهامه “كونميبول” بمحاباة البرازيل وتعبيد الطريق أمامه للفوز باللقب، ناهيك عن رفضه تسلم ميدالية المركز الثالث، احتجاجا على طرده في لقاء الترتيب أمام الشيلي.