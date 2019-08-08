المغرب يعبر عن إدانته الشديدة لتفجير القاهرة الذي أودى بحياة 20 شخصا

أعربت المملكة المغربية عن إدانتها الشديدة ل”العمل الإرهابي البغيض”، الذي وقع يوم الاثنين الماضي، بالقرب من المعهد القومي للأورام بالقاهرة، مخلفا العديد من الضحايا الأبرياء والمصابين.

وجددت المملكة، في مذكرة شفوية وجهتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى سفارة جمهورية مصر العربية بالرباط، التأكيد على تضامنها مع هذا البلد الشقيق، ووقوفها إلى جانبه في محاربة كل أشكال الإرهاب المقيت. كما تقدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بخالص التعازي إلى أسر الضحايا.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت أن حادث الانفجار الذي وقع بأحد أحياء وسط العاصمة القاهرة، ناجم عن اصطدام سيارة محملة بالمتفجرات، كانت تسير في الاتجاه المعاكس، بثلاث سيارات أخرى، مما أسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة العشرات.