الفرحة تغمر نبيلة معان.. أصبحت أما للمرة الثانية وخالفت “عادة” المشاهير-صورة

أصبحت الفنانة المغربية، نبيلة معان، أما لثاني مرة، إذ أعلنت ذلك صباح اليوم الخميس، أنها أنجبت، ونشرت صورتها مع مولودها الجديد.

وشاركت نبيلة معان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، صورتها مع مولودها الذكر، وعلقت عليها: “مرحبا بك في العالم كنزي الصغير”.

وأنجبت معان طفلها الثاني من زوجها الموسيقي طارق هلال، الذي يرافقها في حفلاتها بصفته عازف قيتارة، ومدير أعمالها.

هذا، ولم تخف نبيلة معان ملامح وجه طفلها، رغم أنه حديث الولادة، عكس السائد لدى المشاهير الذين يخفون وجوه أطفالهم الصغار في الصور بوجوه تعبيرية، خصوصا عندما يكونون حديثي الولادة.