رياضة 2019-08-08 | 14:34 18 مشاهدة اعلن نادي الزوراء، تجديد عقد مدافعه عباس قاسم، للدفاع عن الوان النوارس الموسم المقبل 2019/ 2020. وقال عضو الهيئة الادارية والمتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد في حديث لـ الخليج 365، إن "المدافع عباس قاسم، جدد تعاقده مع الزوراء لموسم اخر". واوضح رشيد، أن "قاسم من المدافعين المميزين وادارة النادي حرصت على تجديد العقد معه للبقاء مع الفريق قفي الموسم المقبل المليء بالتحديات".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. عباس قاسم يجدد تعاقده مع الزوراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.