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الكعبي يخاطب 'الفيفا وآسيا' بشأن رفع الحظر كليا عن ملاعب العراق 'وثائق'

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2019-08-08 | 14:32

الكعبي يخاطب

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خاطب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، داعيا إياه لاصدار قرار برفع الحظر كليا عن العراق والسماح له باحتضان المنتخبات الكروية العربية والعالمية على ارضه وبين جمهوره .

  

وقال الكعبي، بحسب الوثائق، ان العراق يشهد حضور الكثير من رؤساء الدول والوفود الرسمية ويعقد على ارضه مختلف الفعاليات والمؤتمرات العربية والدولية، داعيا انفانتينو الى زيارة العراق للاطلاع على الأجواء الإيجابية التي يشهدها .

كما خاطب الكعبي اليوم الخميس ، رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم سلمان بن ابراهيم آل خليفة ، للمطالبة بتفعيل جهوده في رفع الحظر عن ملاعب العراق، داعيا إياه لزيارة البلد مع اي لجنة يرتئيها لتقييم الوضع العام في العراق بعد أن تعافى من الارهاب واستقبل على ارضه الكثير من الفعاليات كاستضافة نهائي كاس الاتحاد الأسيوي في البصرة، وبطولة غرب اسيا المقامة حاليا في كربلاء واربيل .

 

 


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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