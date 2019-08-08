يرى خبراء استطلعت آراءهم "رويترز" أن سعر صرف الدولار في المرحلة القادمة سيعتمد على طبيعة استجابة الاحتياطي الفدرالي لضغوط الأسواق المالية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقد أعرب نصف المحللين الذي تم استطلاعهم عن اعتقادهم بأن تخفيف الاحتياطي الفدرالي لسياسته النقدية سيؤدي إلى انخفاض في قيمة العملة الأمريكية.
وتتوقع الأسواق المالية أن يخفض الفدرالي سعر الفائدة هذا العام مرتين على الأقل بواقع 25 نقطة أساس، ومثل هذا السيناريو سيضعف الدولار بشكل كبير.
ووفقا للمحللين فإن اليورو، الذي انخفض أكثر من 2% هذا العام، سيرتفع بنسبة 3% في الأشهر الـ12 القادمة، إلى 1.15 دولار من مستوى 1.11 دولار.
وتتوقع الأسواق المالية أن يخفض الفدرالي سعر الفائدة هذا العام مرتين على الأقل بواقع 25 نقطة أساس، ومثل هذا السيناريو سيضعف الدولار بشكل كبير.
ووفقا للمحللين فإن اليورو، الذي انخفض أكثر من 2% هذا العام، سيرتفع بنسبة 3% في الأشهر الـ12 القادمة، إلى 1.15 دولار من مستوى 1.11 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات أسعار الدولار في الفترة القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.