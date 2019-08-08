توقعات أسعار الدولار في الفترة القادمة

وقد أعرب نصف المحللين الذي تم استطلاعهم عن اعتقادهم بأن تخفيف الاحتياطي الفدرالي لسياسته النقدية سيؤدي إلى انخفاض في قيمة العملة الأمريكية.

وتتوقع الأسواق المالية أن يخفض الفدرالي سعر الفائدة هذا العام مرتين على الأقل بواقع 25 نقطة أساس، ومثل هذا السيناريو سيضعف الدولار بشكل كبير.



ووفقا للمحللين فإن اليورو، الذي انخفض أكثر من 2% هذا العام، سيرتفع بنسبة 3% في الأشهر الـ12 القادمة، إلى 1.15 دولار من مستوى 1.11 دولار.