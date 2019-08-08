بالفيديو: مدينة الصدر... كثافة سكانية وخدمات سيئة وسط تهديد بالاعتصامات

مدينة الصدر احدى اكبر تلك المناطق التي تعاني من سوء بالخدمات، لا ماء ولا كهرباء ولا طرق، من الممكن ان تصل بك الى المكان الذي تروم الوصول اليه، من دون ان تمر بتخسفات وحفر اصبحت تملأ شوارع المنطقة. من جهته، هدد المجلس البلدي لمدينة الصدر بتظاهرة امام بوابة البرلمان اذا لم تستجب الحكومة لمطلب الاهالي. وسبق ان خرج اهالي مدينة الصدر بتظاهرة للمطالبة بتحسين الوضع الخدمي المتردي الذي تعيشه المنطقة، خاصة بعد رصد مبالغ ضخمة وصرفها على مشاريع لم ير منها المواطن شيئا على ارض الواقع.



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