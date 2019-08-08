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الهيئة العامة تتريث في موضوع سحب الثقة من اتحاد الفروسية

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2019-08-08 | 14:20

الهيئة العامة تتريث في موضوع سحب الثقة من اتحاد الفروسية

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قررت الهيئة العامة للاتحاد العراقي المركزي للفروسية، الخميس، التريث في موضوع سحب الثقة من الاتحاد إلى إشعار آخر.
وكانت الهيئة العامة، قد اعلنت في وقت سابق، اليوم الخميس، عن تحديد الـ30 من شهر آب الحالي، موعداً لطرح الثقة بالهيئة الإدارية اتحاد الفروسية المركزي.

وقال عضو الهيئة، ممثل نادي شهربان، محمد علوان الفكيكي في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم الغاء الموعد المقرر لسحب الثقة من اتحاد الفروسية كما تم الاعلان عنه في وقت سابق اليوم".


وأوضح، أن "هناك أموراً إدارية جعلت الهيئة العامة تتريث في هذا الموضوع الى اشعار اخر بسبب عدم اتضاح الرؤية التي تتيح للهيئة العامة اختيار الافضل للارتقاء بواقع لعبة الفروسية".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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