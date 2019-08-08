إيران تبعث برسالة إلى حسن نصر الله: هزيمة إسرائيل فرض

وقال شمخاني، في الرسالة، إن "محور المقاومة يتابع عن كثب مساعي إسرائيل لإثارة التوتر، وسيفرض عليها الهزيمة في أي جبهة كانت"، وأضاف إننا "سنشهد قريبا زوال إسرائيل من الوجود وتحرير فلسطين"، وذلك حسب وكالة "الطلبة" الإيرانية.وتابع شمخاني أن "المقاومة الإسلامية حطمت أسطورة الجيش الصهيوني الذي لا يقهر وهزمت المشروع الصهيوني الأمريكي للشرق الأوسط الجديد"، مضيفا أن "المقاومة الإسلامية في لبنان استطاعت، إلى جانب جبهة المقاومة، إنقاذ العالم من خطر الإرهاب التكفيري من خلال التضحية بالشهداء، والعالم اليوم مدين لمقاتلي المقاومة".

ولفت المسؤول الإيراني في رسالته، إلى أن "الصدق والشجاعة والبصيرة للسيد حسن نصر الله كانت عاملا حاسما في حركة ودور "حزب الله" في خلق الوحدة الوطنية اللبنانية والأمن والسلام على حدود لبنان".



كما شدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على أن "رجال جبهة المقاومة يتابعون ما تفعله إسرائيل وسيفرضون عليها الهزيمة"، وقال: "قريبا ستكون فلسطين حرة، وسيصلي أبناء المقاومة في القدس الشريف"، مؤكدا استمرار دعم إيران لجبهة المقاومة بوجه إسرائيل.