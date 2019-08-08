مقتل ثمانية اشخاص على الاقل بنزاع عشائري في الدورة ببغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن ثمانية اشخاص على الاقل قتلوا بنزاع عشائري في منطقة الدورة جنوبي بغداد.
يتبع..وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن نزاعا عشائريا على قطعة ارض تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، ضمن منطقة الزبورة في عرب جبور بمنطقة الدورة جنوبي بغداد.
واوضح أن النزاع المسلح اسفر عن مقتل ثمانية اشخاص على الاقل من الطرفين، مشيراً إلى أن الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث.
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