مصرع شخصين وإصابة 15 جراء انفجار بقاعدة عسكرية روسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن شخصين قتلا وأصيب نحو 15 آخرين في انفجار وقع خلال اختبار وحدة محركات صاروخية في قاعدة عسكرية شمالي البلاد.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع تأكيدها أنه لم تنبعث مواد ضارة في الجو بعد الانفجار الذي وقع قرب بلدة نيون أوكسا.
وأعلن المكتب الإعلامي لمحافظ المقاطعة إيجور أورلوف أن الطيران الطبي وضع في حالة تأهب والمستشفيات المحلية مستعدة لاستقبال المتضررين المحتملين جراء الحادث.
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