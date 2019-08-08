شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان بانفجار أثناء اختبار معدات في قاعدة عسكرية روسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (موسكو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل شخصين بانفجار خلال اختبار للمعدات في قاعدة عسكرية في أقصى الشمال الروسي، اليوم (الخميس)، فيما أكدت السلطات المحلية عدم حصول تسرب إشعاعات.

وقال البيان الذي وزعته الوزارة على وكالات الأنباء «قتل اختصاصيان وأصيب 6 من موظفي وزارة الدفاع وشخص آخر نتيجة الحادثة».