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قتيلان بانفجار أثناء اختبار معدات في قاعدة عسكرية روسية

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جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (موسكو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل شخصين بانفجار خلال اختبار للمعدات في قاعدة عسكرية في أقصى الشمال الروسي، اليوم (الخميس)، فيما أكدت السلطات المحلية عدم حصول تسرب إشعاعات.

وقال البيان الذي وزعته الوزارة على وكالات الأنباء «قتل اختصاصيان وأصيب 6 من موظفي وزارة الدفاع وشخص آخر نتيجة الحادثة».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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