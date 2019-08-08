شكرا لقرائتكم البحرين: إيران مصرة على عرقلة جهود تعزيز الأمن بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الخميس إيران لـ"وقف التصريحات غير المسؤولة والممارسات التي تزيد التوتر"، في إشارة إلى تصريحات طهران حول "مؤتمر حرية الملاحة" الذي انعقد مؤخراً في المنامة.

وجاء بيان الخارجية البحرينية رداً على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حول استضافة مملكة البحرين الأسبوع الماضي لاجتماع عسكري دولي.

واعتبرت البحرين أن التصريحات الإيرانية "تعكس نهجها المزعزع لأمن المنطقة"، حيث إنها تناقض "خير ومصالح المنطقة"، مضيفةً أنه يتوجب على طهران أن تلتزم بالتهدئة احتراماً لمصالح جميع دول المنطقة.

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وأكدت المنامة أن طهران مصرة على عرقلة جهود تعزيز الأمن وحرية الملاحة البحرية.

وقالت الخارجية البحرينية إن تصريح المسؤول الإيراني "يعكس نهج إيران الذي يتناقض تماما مع كل ما فيه خير وصالح دول المنطقة وشعوبها، ويعكس إصرارها الواضح على عرقلة كافة الجهود والمبادرات الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والمنطقة بأسرها، وهي المبادرات التي لطالما استفادت منها إيران على مر العقود".

وشددت الخارجية على أن "استضافة مثل هذه الاجتماعات والمؤتمرات تأتي تأكيداً لمساعي مملكة البحرين الدؤوبة وسياستها الثابتة والمرتكزة على المشاركة الفعالة من أجل توفير كل سبل الأمن والسلام من خلال العمل الجماعي والتعاون المشترك مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين الحريصين على الاضطلاع بمسؤولياتهم في مواجهة كافة التحديات التي تواجه هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية للعالم برمته وعلى مختلف الأصعدة".

وجددت وزارة الخارجية البحرينية "دعوتها لإيران إلى وقف مثل هذه التصريحات غير المسؤولة أو إطلاق التهديدات الجوفاء أو القيام بأي ممارسات من شأنها إثارة التوتر، وأن تلتزم بالتهدئة احتراماً لمصالح جميع دول المنطقة وسيادتها واستقلالها وحفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".