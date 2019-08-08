ترند الموجز| رد فعل صلاح بعد العنصرية.. وحقيقة توقف "beoutQ".. وبيان تحذيري من المتحدث العسكري

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، بيان تحذيري من المتحدث العسكري، للمرة الثالثة.. صلاح يتعرض للعنصرية.. وبيان عاجل من إيفرتون.. وأول رد فعل من الفرعون، وحقيقة توقف قنوات "beoutQ".. وبيان متداول يكشف التفاصيل.. وقلق بين مشتركي الشبكة.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

بيان تحذيري من المتحدث العسكري

نوه العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إلى أنه اعتباراً من الساعة 12 ظهر اليوم، تقوم القوات الجوية بتدريبات جوية قد ينتج عنها سماع اختراق لحاجز الصوت.

للمرة الثالثة.. صلاح يتعرض للعنصرية.. وبيان عاجل من إيفرتون.. وأول رد فعل من الفرعون

تعرض محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، للعنصرية من جديد، في الملاعب الإنجليزي من قبل أحد مشجعي نادي إيفرتون.

ونشر أحد مشجعي إيفرتون، الغريم التقليدي للريدز، تغريدات وصور تحمل إساءات عنصرية، وتهديدات بحق صلاح على تويتر.

من جانبها أدانت إدارة إيفرتون، الواقعة، وأصدرت بيانا أكدت خلاله: "النادي يدين بأقوى العبارات أي نوع من العنصرية، لقد شاركنا تلك المواد العنصرية المسيئة مع السلطات المختصة، ونبحث الأمر أكثر لفهم ما إذا كان هذا الشخص الذي نشر تلك الإساءات العنصرية عبر "تويتر" ينتمي بالفعل لنا أم لا".

رد فعل صلاح

وفي سياق متصل، تجاهل صلاح، أزمة العنصرية، وأكد على حسابه الشخصي بتويتر، استعداده للموسم الجديد.

وكان صلاح قد تعرض لهتافات عنصرية، من أحد مشجعي وست هام يونايتد، خلال المباراة التي جمعتهما، في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، الموسم المنصرم.

وتداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو يرصد قيام أحد مشجعي وست هام بسب الدين الإسلامي، أثناء تنفيذ اللاعب المصري ضربة ركنية لليفربول خلال اللقاء.

المقطع المتداول أصبح حديث وسائل الإعلام البريطانية، والتي أكدت أن إدارة نادي وست هام فتحت تحقيقا في الواقعة، لتحديد هوية الأشخاص الذين قاموا بترديد الهتافات ضد صلاح.

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أصدرت شرطة لندن حينها، بيانا تعليقا على الواقعة، وقالت: "نحن على دراية بفيديو يظهر فيه تعرض لاعب ليفربول لاعتداء عنصري في مباراة وست هام بملعب لندن يوم الاثنين 4 فبراير".

وأضافت: "الضباط بصدد مراجعة اللقطات، لم يتم القيام بأي اعتقالات ولا تزال التحقيقات مستمرة، ونشجع أي شخص شهد سلوكًا غير لائق أثناء المباراة على عرضه علينا في أقرب فرصة".

كما تعرض النجم المصري للعنصرية من جانب جماهير تشيلسي، حيث نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" لبعضًا من جماهير تشيلسي وهم يرددون هتافات عنصرية ضد صلاح والمسلمين.

وظهرت جماهير تشيلسي في الفيديو وهم يهتفون بشكل عنصري ضد نجم الريدز، واصفة إياه بـ "المفجر".

ويستعد صلاح لانطلاق الموسم الجديد، حيث يواجه ليفربول، نظيره نوريتش سيتي ، في افتتاح الدوري، مساء الجمعة.

حقيقة توقف قنوات "beoutQ".. وبيان متداول يكشف التفاصيل.. وقلق بين مشتركي الشبكة

انتاب مشتركو قنوات "beoutQ"، الرياضية، القلق بعد توقفها بشكل مفاجيء خلال الساعات الماضية، في جميع الأجهزة حول العالم، فيما لم تصدر الشبكة السعودية أي بيان رسمي حتى الآن.

وتهدف قنوات "beoutQ"، لكسر احتكار البطولات الكبري، وتوفيرها بسعر مناسب للمشاهد العربي.

وعبر مشتركو القناة في مصر، عن قلقهم، خاصة أنه لأول مرة تظل الشبكة متوقفة هذا العدد من الساعات.

وفي سياق متصل، ترددت أنباء أن سبب الإيقاف، هو قدوم الشبكة على تحديث أجهزتها، على أن تعود بعد ساعات قليلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا منسوبا لحساب غير رسمي يحمل اسم ”الدعم الفني beoutq “، حيث أكد أن توقف القنوات بسبب أعمال الصيانة، وأنها ستعود خلال الساعات القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن قنوات بي أوت كيو، بدأت بثها من أحد دول أمريكا الجنوبية، بهدف مواجهة الاحتكار، ولذلك سرعت في إذاعة كل المباريات المشفرة، التي تملك حقوقها شبكة بي إن سبورت، القطرية، مما عرضها لقضايا ونزاعات حادة.