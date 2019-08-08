النشرة: السوري يتابع تقدمه في الريف الشمالي الغربي لحماه

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "​الجيش السوري​ يتابع تقدمه في الريف الشمالي الغربي لحماه ويفرض سيطرته الكاملة على بلدة وتل الصخر شرق بلدة كفرنبودة الاستراتيجية وقرية الجيسات بالريف الشمالي بعد ​اشتباكات​ عنيفة مع المسلحين ويواصل الجيش عملياته العسكرية بعد ان سيطر أمس على بلدتي الزكاة والاربعين الاستراتيجيتين واللتين تكشفان مساحات واسعة وتعتبران مراكز انطلاق وتثبيت للسيطرة على القرى والبلدات المحيطة".

ولفت إلى أنه "واصلت ​الجماعات المسلحة​ اعتدائاتها على المدنيين واستهدفتهم في ​ريف اللاذقية​ الشمالي بعدة ​قذائف صاروخية​ ادت إلى خسائر مادية كبيرة وجرح خمسة مدنيين بينهم طفلان في ريفي ‎الحفة و ‎القرداحة".