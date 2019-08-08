مسؤول أميركي: واشنطن استجابت لمخاوف أنقرة شمال سوريا

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الدفاع الأميركية​ شون روبرتسن أن "المحادثات التركية الأميركية بشأن شمال ​سوريا​ حققت تقدما لجهة الاستجابة إلى مخاوف ​أنقرة​"، مشيرةً إلى أن "​واشنطن​ تعتزم إنشاء مركز عمليات مشتركة أميركي - تركي في ​تركيا​، لافتا إلى أن "المحادثات العسكرية بين الجهتين في أنقرة هذا الأسبوع، شهدت تقدما بخصوص إنشاء آلية أمنية طويلة الأمد في شمال شرق سوريا، تستجيب للمخاوف المشروعة لحليفتنا في ​الناتو​، تركيا".

وأكد روبرتسن "عزم ​الولايات المتحدة​ على إنشاء مركز عمليات مشتركة أميركي - تركي في تركيا لمواصلة التخطيط والتنفيذ"، مشيرا إلى أن "هدف ​البنتاغون​ في سوريا م ازال يتمثل في تدمير "داعش" نهائيا"، موضحاً أن "الآلية الأمنية ستطبق على عدة مراحل"، لافتاً إلى أن "واشنطن مستعدة لتنفيذ خطوات سريعة على مراحل إلى جانب استمرار المحادثات مع تركيا".