مسؤول أميركي: واشنطن استجابت لمخاوف أنقرة شمال سوريا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية شون روبرتسن أن "المحادثات التركية الأميركية بشأن شمال سوريا حققت تقدما لجهة الاستجابة إلى مخاوف أنقرة"، مشيرةً إلى أن "واشنطن تعتزم إنشاء مركز عمليات مشتركة أميركي - تركي في تركيا، لافتا إلى أن "المحادثات العسكرية بين الجهتين في أنقرة هذا الأسبوع، شهدت تقدما بخصوص إنشاء آلية أمنية طويلة الأمد في شمال شرق سوريا، تستجيب للمخاوف المشروعة لحليفتنا في الناتو، تركيا".
وأكد روبرتسن "عزم الولايات المتحدة على إنشاء مركز عمليات مشتركة أميركي - تركي في تركيا لمواصلة التخطيط والتنفيذ"، مشيرا إلى أن "هدف البنتاغون في سوريا م ازال يتمثل في تدمير "داعش" نهائيا"، موضحاً أن "الآلية الأمنية ستطبق على عدة مراحل"، لافتاً إلى أن "واشنطن مستعدة لتنفيذ خطوات سريعة على مراحل إلى جانب استمرار المحادثات مع تركيا".
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