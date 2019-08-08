"حماس" تُشيد بقتل جندي إسرائيلي جنوبي الضفة: المقاومة بالضفة أصيلة

أشادت حركة المقاومة "حماس" بـ"العملية التي قُتل فيها جندي إسرائيلي، في منطقة مستوطنات غوش عتصيون، قرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية"، مشيرةً إلى "إننا نحيي أبناء شعبنا الأبطال المقاومين، منفذي العملية البطولية التي قُتل فيها جندي من جيش الاحتلال، كان يتلقى التعليم في كلية عسكرية تُخرِّجُ المتطرفين الذين يحملون عقائد تلمودية توراتية لقتل أبناء شعبنا والاستيلاء على أرضه".
وفي بيان لها، لفتت الحركة إلى أن "المقاومة في الضفة أصيلة، وتأتي ردا على انتهاك المقدسات والبيوت، وتشريد مئات العائلات بقرار من حكومة الاحتلال بتفريغ المدينة من أهلها".
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